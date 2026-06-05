Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском открыла посвящённая Медному всаднику выставка

19:56, 05 июня 2026, ПАИ

Выставка «Медный всадник», – все мы находимся в вибрациях его меди», открывшаяся сегодня, 5 июня, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», дала старт LX Пушкинскому празднику поэзии (Дням пушкинской поэзии и русской культуры). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

В «Михайловское» прибыло 70 уникальных произведений искусства и книжных памятников из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург, Мойка, 12), посвящённых истории создания и публикации пушкинской поэмы «Медный всадник», а также судьбе знаменитого памятника Петру I работы Этьена Фальконе – одного из наиболее ярких произведений классицизма.

Участников церемонии открытия по видеосвязи приветствовала директор ВМП Ольга Корнеева. Она подчеркнула, что представить этот проект в Пушкинском заповеднике – большая честь для вверенного ей музея. «Эта выставка – уникальный диалог двух великих творений, двух историй, «линий» места и времени, сплетённых воедино», – отметила Ольга Корнеева.

Директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич назвал новую выставку щедрым даром. Он особо подчеркнул значение дружбы, сотрудничества и сотворчества с коллегами, благодаря чему подобные масштабные проекты и становятся возможными.

В музее добавили, что церемонию открытия организаторы начали барабанной дробью и пушечным залпом из Петропавловской крепости. По словам руководителя службы просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёны Бойцовой, такой сценарий был выбран в память о событиях августа 1782 года, когда на Сенатской площади Санкт-Петербурга торжественно открывали монумент Петру Великому.

В музее уточнили, что ознакомиться с выставкой смогут все гости и участники Пушкинского праздника. Далее экспозиция будет работать в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника до 6 октября. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории – 6+.