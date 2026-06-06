Шиповников день наступил по народному календарю

09:02, 06 июня 2026, ПАИ

На Руси 6 июня отмечали Шиповников день, или Свобориное дерево – так называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето, пишет calend.ru.

Говорили: «Шиповник цветёт – румянец года ведёт». Шиповник был символом молодости, красоты и любви.

Согласно легенде, красивая молодая казачка полюбила парня, но станичный атаман соблазнился её красотой, похитил девушку, а её жениха отправил на войну. Пленнице удалось бежать в лес, где она лишила себя жизни, а на её могиле вырос куст с нежно-розовыми душистыми цветами. Однажды атаман увидел этот куст и решил отломить ветку, но она тотчас покрылась острыми шипами и ободрала руку врага до крови.

В народе приходили к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали и успокоить душу. Когда шиповник только начинал цвести, бабушки усаживались под ним с внуками и рассказывали сказки – считалось, что это поможет детям избавиться от страхов. Ценились и целебные свойства растения: лепестками врачевали раны, мёдом, сваренным на цветах, чистили кровь, отваром лечили простуду. Девушки верили: если умыться водой, настоянной на цветах шиповника, то лицо станет светлым.

В эти дни начинались так называемые Летние, или Зелёные, святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на берёзах венки. По примете, если в это время идёт дождь, то будет много грибов.