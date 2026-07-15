Жители нескольких улиц в Пскове временно останутся без водоснабжения

08:47, 15 июля 2026, ПАИ

Временное отключение водоснабжения возможно для жителей некоторых улиц в Пскове, сообщили ПАИ в горводоканале.

Воды не будет в домах № 9, 12, 13, 15, 17, 19, 19а на улице Аллейной, в домах № 3 и 5 в Заречном переулке, домах № 4, 4а, 6а в Аллейном переулке, а также в домах № 1 и 10 в переулке Залита и в доме № 17а на улице Гремячей.

Отключение возможно в связи с проведением ремонтных работ.