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Общество

Жители нескольких улиц в Пскове временно останутся без водоснабжения

Временное отключение водоснабжения возможно для жителей некоторых улиц в Пскове, сообщили ПАИ в горводоканале.

Фото: ПАИ

Воды не будет в домах № 9, 12, 13, 15, 17, 19, 19а на улице Аллейной, в домах № 3 и 5 в Заречном переулке, домах № 4, 4а, 6а в Аллейном переулке, а также в домах № 1 и 10 в переулке Залита и в доме № 17а на улице Гремячей.

Отключение возможно в связи с проведением ремонтных работ.

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