В Печорах пройдёт вечерний концерт органной музыки при свечах

09:36, 15 июля 2026, ПАИ

Концерт органной и ансамблевой музыки «Орган при свечах» пройдет в Печорах 16 июля. Начало – в 21:00. Концерт состоится в лютеранской церкви Святого Петра по адресу: улица Гагарина, 12а. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед слушателями выступят Евгения Шубина (ханг, перкуссия), Александра Бажан (ханг), Полина Реана Авис (вокал), Екатерина Лихина (орган, Вена), а также Дина Ихина и Денис Маханьков (орган, Печоры).

В программу вошли шедевры органной музыки, авторские сочинения и импровизации.

Для зрителей предусмотрен удобный трансфер из Пскова до места проведения концерта и обратно. Подробности о бронировании поездки организаторы публикуют в сообществе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».