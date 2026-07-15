Михаил Ведерников призвал жителей воздержаться от распространения фейков о ситуации с топливом в регионе

08:13, 15 июля 2026, ПАИ

Воздержаться от распространения фейков о ситуации с топливом в регионе призвал жителей губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MАХ.

По его словам, все чаще в интернете, в водительских чатах, в соцсетях встречается непроверенная, а зачастую и откровенно лживая информация, связанная с бензином. «Понимаю, что обстановка напряженная и тревожная, но именно этим и пытаются воспользоваться те, кто хочет искусственно накалить и дестабилизировать ситуацию в регионе», – сказал глава региона.

В частности, ряд псковских министерств получил постановление, якобы подписанное Михаилом Ведерниковым, в котором идет речь о создании мобильных автозаправочных пунктов. При этом подобного документа губернатор никогда не подписывал.

«Прошу всех быть предельно внимательными, подобные псевдопостановления могут рассылаться в районные администрации, в государственные учреждения, доверяйте только официальным источникам и актуальной информации», – подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что принятые решения он публикует ежедневно в своих социальных сетях.

«Давайте сохранять здравый смысл и не заниматься распространением слухов. Со своей стороны делаем все, что от нас зависит, чтобы люди имели возможность получить топливо. Все ваши комментарии читаем, обращения слышим, анализируем и учитываем в работе», – заключил Михаил Ведерников.