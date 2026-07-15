Кому нельзя есть черешню, объяснил гастроэнтеролог

08:57, 15 июля 2026, ПАИ

Кому следует ограничить употребление черешни, объяснила гастроэнтеролог, гепатолог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, полностью отказываться от черешни большинству людей не нужно, но некоторым стоит соблюдать осторожность. В частности, это касается тех, у кого есть аллергия на черешню и другие косточковые плоды. Также ограничить употребление этой ягоды необходимо при синдроме раздраженного кишечника, так как большое количество ягод может усилить вздутие и боли. Во время обострения некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта, когда врач рекомендует щадящую диету, также следует исключить черешню из рациона.

При этом людям с сахарным диабетом черешню можно есть, но необходимо учитывать ее количество в общем рационе и не употреблять сразу большие порции.

«Также не рекомендуется есть черешню натощак в очень большом количестве, это может усилить раздражение желудка и вызвать дискомфорт», – подчеркнула Екатерина Федосьина.