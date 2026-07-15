Участок улицы Вокзальной в Пскове сегодня перекроют

08:33, 15 июля 2026, ПАИ

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют сегодня, 15 июля, сообщили ПАИ в администрации города.

Будет перекрыт отрезок от «Эльдорадо» до Октябрьского проспекта. При съезде с виадука будет недоступен поворот направо, на улицу Вокзальную.

Ограничения будут действовать до окончания ремонтных работ. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, что также будет перекрыт еще один участок улицы 17 июля. Будет ограничено движение от Октябрьского проспекта до поворота с Вокзальной в сторону Любятово в районе железнодорожного вокзала.