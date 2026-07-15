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Общество

В бежаницкой деревне началась установка контейнерных площадок по проекту ТОС

В деревне Гора Бежаницкого района началась реализация проекта одноимённого территориального общественного самоуправления по обустройству контейнерных площадок для сбора мусора. Об этом сообщила глава муниципального округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Процесс реализации проекта. Фото со страницы главы округа

Инициаторами проекта выступили жители деревни, объединившиеся в ТОС и получившие грантовую поддержку на региональном уровне. Планируется установить шесть площадок и восемь контейнеров. Места для их размещения уже определены, строительные работы начались.

«Воплощение проекта в жизнь стало возможным благодаря активным жителям, которые объединились в ТОС и победили в региональном конкурсе. Друзья, это только начало! Реализация проектов-победителей этого года только набирает обороты. Впереди много интересного», – подчеркнула глава округа.

Движение территориального общественного самоуправления (ТОС) в Псковской области начало активно развиваться с 2018 года, когда таких объединений было всего 18. Сейчас в регионе действует более тысячи ТОС, в которые вовлечено свыше 170 тысяч жителей. В 2025 году Псковская область заняла второе место на Северо-Западе по количеству ТОС.

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В бежаницкой деревне началась установка контейнерных площадок по проекту ТОС

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