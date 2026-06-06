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Общество

Пять ручных соек переехали из «Птичьего дворика» в Псково-Печерский монастырь

Осиротевшие сойки, которых приютили на псковском подворье «Птичий дворик», переехали в Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Пятерых птенцов выкормили с рук, поэтому птицы стали ручными. Когда пришло время их выпускать, из Псково-Печерского монастыря позвонил отец Алексей (с монастырём подворье сотрудничает уже несколько лет: прежде туда передавали белок и аистов). Он сообщил, что монастырь готов принять соек. На территории много деревьев, птицы будут жить на воле, но под присмотром, в безопасности.

Подворье поблагодарило отца Алексея и всех, кто принимал участие в судьбе малышей.

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