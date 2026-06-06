Традиционное шествие творческих коллективов прошло в Михайловском

12:15, 06 июня 2026, ПАИ

Традиционное шествие творческих коллективов из муниципалитетов Псковской области прошло в Михайловском в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент ПАИ.

По аллеям заповедника прошли десятки коллективов – фольклорные ансамбли, танцевальные группы, театральные студии. Участники шествия были в тематических и традиционных костюмах, многие несли символические атрибуты, связанные с пушкинским наследием и культурой Псковского края. В колоннах можно было увидеть и юные таланты, и опытных артистов.

Для гостей праздника это возможность ближе познакомиться с творчеством муниципалитетов. На других площадках Дней пушкинской поэзии и русской культуры сегодня идут театральные постановки, концерты и мастер‑классы, звучат поэтические строки.

6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. Одним из самых зрелищных моментов праздника станет традиционное шествие делегаций муниципалитетов Псковской области. Организаторы праздника также анонсировали выступления Губернаторского симфонического оркестра региона, симфонического оркестра «Северная симфония» Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина и Александра Ф. Скляра вместе с группой «Ва-Банкъ».

7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема. Полную программу праздника смотрите здесь. Карта размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры опубликована тут.

Напомним, что мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».