Михаил Ведерников: Полученный опыт обязательно пригодится участникам программы «Герои земли Псковской»

10:00, 13 июня 2026, ПАИ

Участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» успешно прошли итоговую аттестацию, защитив индивидуальные проекты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Слушатели программы представили разработки в разных сферах. Андрей Ключко предложил новый подход к управлению уличным освещением в муниципалитетах, учитывающий погодные условия и естественную освещённость. Михаил Каратыш представил проект внедрения учебно-методического комплекса «Патриотическая азбука России» для формирования гражданской идентичности у младших школьников.

Сергей Богомолов с проектом «Русский артиллерийский бой» защищал собственную методику повышения эффективности обучения кадетов в игровых форматах. Игорь Фусса предложил внедрение единого порядка информирования и перенаправления ветеранов СВО, получивших увечья, для сокращения ошибочных обращений при получении выплат.

Качество проработки проблем, анализ рисков и новизну предложенных решений высоко оценили эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Игорь Школьников, Юрий Савельев и Наталья Горбатова.

Губернатор поздравил участников с успешным окончанием учебного курса и выразил уверенность, что полученный опыт пригодится им в дальнейшей работе.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.