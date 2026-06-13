Михаил Ведерников: Полученный опыт обязательно пригодится участникам программы «Герои земли Псковской»
Участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» успешно прошли итоговую аттестацию, защитив индивидуальные проекты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
Слушатели программы представили разработки в разных сферах. Андрей Ключко предложил новый подход к управлению уличным освещением в муниципалитетах, учитывающий погодные условия и естественную освещённость. Михаил Каратыш представил проект внедрения учебно-методического комплекса «Патриотическая азбука России» для формирования гражданской идентичности у младших школьников.
Сергей Богомолов с проектом «Русский артиллерийский бой» защищал собственную методику повышения эффективности обучения кадетов в игровых форматах. Игорь Фусса предложил внедрение единого порядка информирования и перенаправления ветеранов СВО, получивших увечья, для сокращения ошибочных обращений при получении выплат.
Качество проработки проблем, анализ рисков и новизну предложенных решений высоко оценили эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Игорь Школьников, Юрий Савельев и Наталья Горбатова.
Губернатор поздравил участников с успешным окончанием учебного курса и выразил уверенность, что полученный опыт пригодится им в дальнейшей работе.
Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.
Михаил Ведерников: Полученный опыт обязательно пригодится участникам программы «Герои земли Псковской»
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