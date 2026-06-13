Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Исполнилась мечта: переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве

Две многодетные семьи переселенцев – Эрцеговац и Черноцкие – накануне Дня России приняли участие во встрече с руководителем Россотрудничества Игорем Чайкой в Москве. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

  • Переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

Приглашение получили всего два региона, где работа с переселенцами налажена наиболее успешно. Псковскую область представила большая делегация.

Участники встречи рассказали, почему выбрали Россию и Псков. Как отметил губернатор, для многих иностранцев возможность жить в безопасности, растить детей в единой культурной среде и разделять традиционные ценности стала долгожданным обретением.

В поездке семьи познакомились с главными достопримечательностями столицы и посетили парк аттракционов. Встреча совпала с ещё одним важным событием: глава семьи Черноцких Сергей приехал в отпуск с передовой. Осенью он подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции.

В этой поездке исполнилась давняя мечта Сергея, выросшего и прожившего всю жизнь в Латвии, – побывать на Красной площади.

Губернатор поблагодарил Игоря Чайку и команду Россотрудничества за высокую оценку работы Псковской области с переселенцами и тёплую встречу семей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






13 июня 2026

Для псковской молодёжи проведут краеведческую пробежку по мостам
13 июня 2026

Palestrina выступит сегодня на хоровом фестивале в Пскове
13 июня 2026

Схема движения автобусов временно изменена в Пскове
13 июня 2026

В Пскове для проведения велогонок перекрыли несколько улиц
13 июня 2026

Михаил Ведерников: Полученный опыт обязательно пригодится участникам программы «Герои земли Псковской»
13 июня 2026

Исполнилась мечта: переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
13 июня 2026

В Псковской области завершилось голосование за объекты благоустройства по программе ФКГС
12 июня 2026

Губернатор Ведерников поблагодарил участников псковского автопробега в честь Дня России
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...