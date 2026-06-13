Исполнилась мечта: переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве

09:29, 13 июня 2026, ПАИ

Две многодетные семьи переселенцев – Эрцеговац и Черноцкие – накануне Дня России приняли участие во встрече с руководителем Россотрудничества Игорем Чайкой в Москве. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



















Приглашение получили всего два региона, где работа с переселенцами налажена наиболее успешно. Псковскую область представила большая делегация.

Участники встречи рассказали, почему выбрали Россию и Псков. Как отметил губернатор, для многих иностранцев возможность жить в безопасности, растить детей в единой культурной среде и разделять традиционные ценности стала долгожданным обретением.

В поездке семьи познакомились с главными достопримечательностями столицы и посетили парк аттракционов. Встреча совпала с ещё одним важным событием: глава семьи Черноцких Сергей приехал в отпуск с передовой. Осенью он подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции.

В этой поездке исполнилась давняя мечта Сергея, выросшего и прожившего всю жизнь в Латвии, – побывать на Красной площади.

Губернатор поблагодарил Игоря Чайку и команду Россотрудничества за высокую оценку работы Псковской области с переселенцами и тёплую встречу семей.