Дни пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Михайловском

12:56, 06 июня 2026, ПАИ

Дни пушкинской поэзии и русской культуры официально открылись на главной сцене Михайловского сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Александр Пушкин вновь с нами и рад пригласить вас на свой день рождения. Имею часть поздравить с вас с этим праздником от имени губернатора Псковской области. В этом году праздник проходи уже в 60-й раз, это юбилейный год. Шесть десятилетий назад зародилась традиция, которая стала главным культурным событием всей страны. На наших сценах выступили знаменитые оркестры и артисты. Уверен, что эти дни подарят незабываемые впечатления», — отметила первый заместитель губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Вера Емельянова.

Первые мероприятия в рамках фестиваля прошли 5 июня, а сегодня в Пушкинских Горах на площадках фестиваля можно увидеть театральные постановки, посетить концерты и мастер‑классы, послушать выступления поэтов. Завершится праздник 7 июня концертом оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема.

«Я поздравлю вас с этим событием. Это праздник не только для Псковской области, но и для всей России. Я желаю всем насладиться этими местами через произведения Александра Пушкина», — добавил Козловский.

Особое место в сегодняшней программе занимает традиционное шествие творческих коллективов из муниципалитетов Псковской области. Также можно увидеть выступления артистов Мариинсокого театра, государственного уличного театра «Картония», шоу барабанщиков «Барабэнд шоу» из Республики Беларусь и многое другое.

«Этот праздник совпадает с 200-х летнием с момента приезда Александра Пушкина в ссылку в «Михайловское». Здесь были написаны «Борис Годунов», главы «Евгения Онегина». Здесь мы осознает, что Пушкин генений. Мы растёт с его произведениям», — подчеркнул директор «Михайловского».



Добавим, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском прининяли гостей и участников не только из разных уголков Псковской области, но и из других регионов страны. 6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. Одним из самых зрелищных моментов праздника станет традиционное шествие делегаций муниципалитетов Псковской области. Организаторы праздника также анонсировали выступления Губернаторского симфонического оркестра региона, симфонического оркестра «Северная симфония» Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина и Александра Ф. Скляра вместе с группой «Ва-Банкъ».

Полную программу праздника смотрите здесь. Карта размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры опубликована тут. Напомним, что мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».