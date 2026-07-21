ДОЛ «Нептун» в Пскове готовится к открытию после реконструкции

21:18, 21 июля 2026, ПАИ

Детский оздоровительный лагерь «Нептун» в Пскове готовится к открытию после масштабной реконструкции. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX







В ходе инспекции объекта глава города проконтролировал ход работ. В лагере расчистили амбар. Его планируют использовать как крытый спортивный зал для тренировок.

Строители установили современные душевые и туалетные блоки, обустроили новый кухонный блок с прилегающей столовой на свежем воздухе. «Все комнаты светлые, чистые, с удобными кроватями и тумбочками, ведется уход за территорией», – рассказал Борис Елкин.

Открытие первой смены запланировано на август. Набор детей уже открыт.