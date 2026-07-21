Житель Куньинского района осуждён за незаконную добычу водных биологических ресурсов

19:38, 21 июля 2026, ПАИ

Прокуратура Куньинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по пункту «б», «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в апреле этого года подсудимый, не имея разрешения на добычу водных биологических ресурсов, добыл более 60 экземпляров рыб различных пород в акватории Жижицкого озера. Мужчина использовал моторную лодку и лесковые сети. Своими противоправными действиями он причинил ущерб на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ, а также конфискованы и обращены в доход государства лодка и лесковые сети, которыми злоумышленник осуществлял незаконную деятельность.