Псковские следователи организовали для школьников экскурсию в имение Пушкина

19:19, 06 июня 2026, ПАИ

Сотрудники регионального следственного управления организовали для школьников, принявших участие в посвящённом поэту конкурсе рисунков, экскурсию в родовое имение Пушкина в Михайловском. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В доме-музее учащиеся узнали о жизни поэта, о его творческих поисках и личных переживаниях. Особое внимание привлекли подлинные предметы быта и мебель, сохранившиеся с тех времён, которые помогли детям лучше представить, как жил и работал Пушкин. Экскурсовод рассказала о том, как поэт проводил здесь свои дни, читая, размышляя, совершая конные и пешие прогулки, слушая по вечерам сказки своей любимой няни Арины Родионовны, и как это место стало для него источником вдохновения.

После посещения музея-заповедника сотрудники с ребятами отправились к месту захоронения Александра Сергеевича Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре, где возложили цветы.

«Посещение имения и могилы Пушкина в день его рождения – это не просто добрая традиция для сотрудников нашего управления, но и значимое событие, которое объединяет поколения и помогает сохранить живую память о великом поэте. Этот жест уважения и памяти укрепляет в нас и детях чувство гордости за свою культуру и вдохновляет их на дальнейшее изучение и сохранение её богатого наследия. Недаром этот день стал Днём русского языка, что свидетельствует о том, что Александр Сергеевич был не только поэтом, но и просветителем, который выступал за развитие образования и культуры в России», – рассказали следователи следственного управления СК России по Псковской области.

Посещение Михайловского стало для школьников не только образовательным, но и глубоко личным опытом. Оно позволило каждому из них прикоснуться к великой литературной традиции, ощутить связь времён и понять, что творчество Пушкина продолжает жить и вдохновлять новые поколения, отметили в ведомстве.