Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Около 500 человек приняло участие в велопараде в Пскове

Около 500 человек стали участниками городского велопарада в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: канал Бориса Елкина в мессенджере MAX

За один час спортсмены преодолели порядка 15 километров. Маршрут пролегал по центральным улицам города, что сделало велопарад своеобразным туристическим заездом, отметил глава Пскова и поблагодарил организаторов за проделанную работу, а участников – за активность.

«Лучший вариант открыть летний сезон – активный отдых и спорт», – подчеркнул Борис Елкин.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






06 июня 2026

Около 500 человек приняло участие в велопараде в Пскове
06 июня 2026

Велопарад стартует на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
06 июня 2026

Массовая велогонка «Всероссийский день велосипедиста» стартовала в Великих Луках
06 июня 2026

Областной кубок по длинным нардам разыгрывают в Пскове впервые
05 июня 2026

ФК «Псков» одержал третью победу подряд в объединённой ЮФЛ
05 июня 2026

Псковский экипаж примет участие в Петровском гребном марафоне
05 июня 2026

Опочецкая семья представит регион на всероссийском этапе «Семейной зарницы»
05 июня 2026

Чемпионат по шахматам и таврелям «Псковские башни» стартует сегодня

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...