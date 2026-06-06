Около 500 человек приняло участие в велопараде в Пскове

20:02, 06 июня 2026, ПАИ

Около 500 человек стали участниками городского велопарада в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

За один час спортсмены преодолели порядка 15 километров. Маршрут пролегал по центральным улицам города, что сделало велопарад своеобразным туристическим заездом, отметил глава Пскова и поблагодарил организаторов за проделанную работу, а участников – за активность.

«Лучший вариант открыть летний сезон – активный отдых и спорт», – подчеркнул Борис Елкин.