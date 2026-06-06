Велопарад стартует на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

12:05, 06 июня 2026, ПАИ

Ежегодный городской велопарад стартует на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Участники проходят регистрацию на соревнования и собираются у места старта. Мероприятие организовано Псковским городским молодёжным центром при поддержке администрации города, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В 11:00 началась интерактивная программа, включающая развлекательные площадки, игры на свежем воздухе и конкурс оригинальных велосипедных костюмов, победитель которого получит велосипед. Тема конкурса – «Единство народов России».

Массовый велопробег начнётся в 13:30. Протяжённость маршрута составит около десяти километров на центральных улицах: Гражданской, Яна Фабрициуса, на мосту имени 50-летия Октября, на улице Юбилейной, Рижском проспекте, Ольгинскому мосту, улице Советской и Октябрьском проспекте с финишем на Гражданской.

В связи с проведением парада с 13:25 до 14:25 на восьми участках центральных улиц временно перекрыто движение транспорта. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты.

Принять участие могут все желающие старше 14 лет, успевшие зарегистрироваться до 12:30. Каждый зарегистрированный участник получает номер, значок и наклейку.