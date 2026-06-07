Крестный ход отправится из псковской деревни в тверской монастырь

10:06, 07 июня 2026, ПАИ

Ежегодный Свято-Тихоновский крестный ход из Клина в Торопец состоится с 25 по 28 июня. Всего он займёт четыре дня, сообщили ПАИ в пресс-службе Великолукской епархии.

По благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы паломники пройдут по святым местам, связанным с жизнью и служением священников из рода Белавиных, из деревни Клин в город Торопец через деревни Груздово Куньинского района и Плотично Торопецкого района.

Крестный ход начнётся в четверг, 25 июня, на родине патриарха Тихона в деревне Клин Куньинского района. В храме Воскресения Христова в 09:00 состоится Божественная литургия. Возглавит богослужение наместник Свято-Успенского Святогорского монастыря игумен Василий (Бурков). Литургии будут совершаться на каждой длительной остановке крестного хода. Завершится он Божественной литургией в Свято-Тихоновском женском монастыре в Торопце.

Организаторы отметили, что присоединиться к крестному ходу можно на любом этапе и пройти столько, сколько по силам. Тяжëлые сумки, рюкзаки, палатки нет необходимости нести на себе: их везëт сопровождающий крестный ход автомобиль.

Вопросы по поводу участия в Свято-Тихоновском крестном ходе можно задать в группе прихода храма Святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея России, в посёлке Кунья или в группе Свято-Успенского Святогорского монастыря в соцсети «ВКонтакте».