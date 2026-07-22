В России запустили бесплатную программу обучения для сельских старост и активистов ТОС

17:25, 22 июля 2026, ПАИ

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) запускает бесплатную образовательную программу, которая поможет активистам на местах перейти от намерений к эффективному управлению, сообщается на сайте муниципалитеты.рф.

Программа повышения квалификации «Правовые и организационные основы вовлечения граждан в решение социально-экономических и общественных вопросов на местах» призвана стать главным инструментом профессионального роста для тысяч председателей территориального общественного самоуправления (ТОС) и сельских старост по всей стране.

В неё включены вопросы правового регулирования деятельности ТОС и сельских старост, организация и проведение общественных мероприятий, инструменты работы с населением, методы проектного управления и привлечения ресурсов, а также обучение цифровой грамотности и современным информационным технологиям.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что образовательный проект является важным шагом в укреплении местного самоуправления, так как сегодня особенно велика роль тех, кто на местах ежедневно решает насущные вопросы жителей: от благоустройства до выстраивания диалога с властью.

По её словам, обучение позволяет не только существенно нарастить компетенции активистов, но и сформировать по всей стране устойчивую практику эффективного управления. А эффективно оно в том случае, когда каждое решение принимается взвешенно и в интересах людей. «Мы уверены, что этот проект позволит сделать работу на местах более результативной и будет способствовать тому, чтобы местное самоуправление стало ещё более сильным и профессиональным», – отметила она.

Курс разработан с учётом реальных потребностей территорий. В его фокусе – правовая база, проектное управление, цифровая трансформация, социальная инженерия и организационная работа. Обучение организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Общероссийской ассамблеей развития территорий и общественного самоуправления (ОАТОС) при поддержке администрации президента РФ.

Регистрация на курс и более подробная информация – на портале муниципалитеты.рф. Чтобы зарегистрироваться на курс и познакомиться с программой, необходимо зайти на портал муниципалитеты.рф в раздел «Мероприятия».