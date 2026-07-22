Ирина Яковлева от Псковской области вошла в состав ТИК ​дистанционного электронного голосования

16:00, 22 июля 2026, ПАИ

ЦИК России сформировала состав территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования на выборах в единый день голосования 2026 года. В её состав вошла представительница от Псковской области Ирина Яковлева. Её кандидатуру предложила Общественная палата Псковской области, сообщили ПАИ в областной избирательной комиссии.

«Ирина Яковлева уже не первый год входит в состав ТИК ДЭГ и зарекомендовала себя как профессиональный и квалифицированный специалист», – отметили в областной избирательной комиссии.

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.