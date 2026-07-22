Псковские мастера привезли награды со «Славянского базара» в Витебске
Псковские мастера декоративно-прикладного искусства стали призёрами XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар», который прошёл в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в министерстве культуры Псковской области.
В конкурсе набойки «Витебские узоры» приняли участие более 30 мастеров из России и Беларуси. Псковскую область представили две семейные династии – Семёновы и Криксины.
Татьяна и Андрей Криксины из мастерской «Псков резной» стали лауреатами I и II степени в номинации «Лучшая реплика изделия». Владислав Семёнов получил диплом лауреата I степени в номинации «Лучшее авторское изделие». Представители молодого поколения псковских мастеров также отмечены дипломами участников.
Помимо конкурсной программы, фестиваль включал выставку домашних коллекций и круглый стол, посвящённый перспективам развития набоечного мастерства. Особое внимание участники уделили сохранению и передаче традиционного ремесла молодому поколению.
Аварийные деревья, ремонт дворов и создание ТОС: Антон Мороз рассказал об обращениях псковичей
Ирина Яковлева от Псковской области вошла в состав ТИК дистанционного электронного голосования