Псковские мастера привезли награды со «Славянского базара» в Витебске

16:03, 22 июля 2026, ПАИ

Псковские мастера декоративно-прикладного искусства стали призёрами XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар», который прошёл в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в министерстве культуры Псковской области.

В конкурсе набойки «Витебские узоры» приняли участие более 30 мастеров из России и Беларуси. Псковскую область представили две семейные династии – Семёновы и Криксины.

Татьяна и Андрей Криксины из мастерской «Псков резной» стали лауреатами I и II степени в номинации «Лучшая реплика изделия». Владислав Семёнов получил диплом лауреата I степени в номинации «Лучшее авторское изделие». Представители молодого поколения псковских мастеров также отмечены дипломами участников.

Помимо конкурсной программы, фестиваль включал выставку домашних коллекций и круглый стол, посвящённый перспективам развития набоечного мастерства. Особое внимание участники уделили сохранению и передаче традиционного ремесла молодому поколению.