Тест-системы для диагностики саркопении появятся в России

17:26, 22 июля 2026, ПАИ

Прототип тест-системы для диагностики саркопении появится в России уже в 2028 году. Это заболевание характеризуется утратой мышечной массы.

Как сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России, Центр мозга и нейротехнологий реализует научный проект для выявления механизмов возрастзависимой утраты мышечной массы. Выделение прогностических маркеров ляжет в основу исследования, и в 2028 году будет создан прототип тест-систем.

В настоящее время учёные завершили формирование групп пациентов, ведётся анализ данных. «По итогам реализации проекта в 2027 году будет создан молекулярный атлас активности регуляторных элементов генома мышечной ткани человека, включающей в себя динамику старения мышц, саркопении различной природы», – добавили в агентстве.