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Общество

В Псковской области почти в 2,5 раза выросло число стобалльников на ЕГЭ

Количество стобалльных результатов единого государственного экзамена в Псковской области в 2026 году выросло по сравнению с прошлым годом – до 29. При этом трое выпускников сдали два экзамена на 100 баллов, став 200-балльниками. Об этом сообщил министр образования Псковской области Александр Сорокин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«В прошлом году у нас таких результатов было 12. Рост достаточно существенный. Это то, что на виду. Высокобалльники – они наши звёзды, безусловно», – сказал Сорокин.

Он также отметил, что важно учитывать количество высокобалльников – выпускников, набравших от 80 до 99 баллов. Их количество в регионе тоже растёт: по некоторым предметам прирост составил около 50 человек. Речь идёт об обществознании, физике, химии и биологии.

Министр подчеркнул, что результаты ЕГЭ в регионе стабильно растут. По большинству предметов средний тестовый балл увеличился примерно на 5 %, а по химии – на 7,5 %. «Это не взрывной характер, не значит, что что-то вдруг произошло, но рост налицо», – отметил он, связав успехи с выстраиванием единой системы, в которой контрольно-измерительные материалы полностью соответствуют школьной программе.

Напомним, в 2025 году выпускник Центра образования Опочецкого района сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам – русскому языку и профильной математике. Кроме того, 11 человек набрали по 100 баллов по одному предмету: русский язык – три человека, литература – два, химия – четыре, физика – один, география – один.

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