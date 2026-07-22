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Общество

Аварийные деревья, ремонт дворов и создание ТОС: Антон Мороз рассказал об обращениях псковичей

Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз провёл личный приём граждан. Жители и представители организаций обратились к нему с вопросами, связанными с развитием туризма, благоустройством дворов и безопасностью городской среды. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Антона Мороза

С директором Псковского филиала Российской международной академии туризма Светланой Кусковой депутат обсудил перспективы туристической отрасли, а также проблемы, с которыми сегодня сталкиваются представители сферы и профильного образования.

Житель дома № 95 на улице Льва Толстого попросил помочь с удалением аварийных деревьев. Обращение уже направили в администрацию Пскова. Решение вопроса осложняет расположенная рядом линия электропередачи. Антон Мороз сообщил, что будет держать ситуацию на контроле.

Жители дома № 69 на улице Николая Васильева рассказали о состоянии проездов во дворе. У четырёх подъездов асфальт уже уложен, а на соседних участках планируют временно устранить ямы с помощью ямочного ремонта. В дальнейшем предполагается решить вопрос с полноценным асфальтированием территории.

Ещё одной темой встречи стало создание ТОС. По словам Антона Мороза, такой формат позволит жителям комплексно заниматься благоустройством двора. Среди первоочередных задач – установка детской площадки и ремонт места накопления твёрдых коммунальных отходов. Депутат пообещал помочь активистам с созданием ТОС, отметив, что у его команды уже есть соответствующий опыт.

По итогам личного приёма часть предложений жителей планируется направить в Народную программу партии «Единая Россия».

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