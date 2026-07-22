В Стругокрасненском районе ремонтируют участок дороги Лудони – Павы – Боровичи

17:08, 22 июля 2026, ПАИ

В Стругокрасненском районе ремонтируют участок дороги Лудони – Павы – Боровичи, сообщили ПАИ в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на участке с 8-го по 13-й километр ведутся работы по фрезерованию старого покрытия. Дальше по планам – укладка двух слоёв асфальта, ремонт съездов, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.

Дорога связывает населённые пункты и обеспечивает выезд на федеральную трассу Е95. На ремонт направлено почти 180 миллионов рублей. Завершить работы планируется к концу октября.