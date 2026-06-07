До 100 метров и разных цветов: учёный рассказал, какими бывают шаровые молнии
Шаровые молнии бывают размером от 20 сантиметров до 100 метров и имеют сразу несколько основных цветов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.
Академик пояснил, что шаровая молния появляется после удара линейной молнии. Чаще всего это может случиться летом во время грозы. Линейная молния ударяет в землю, заряд переходит в почву, порождая шаровую молнию, которая состоит из горячего газа или пара, оксидной оболочки и заряда.
Основные цвета таких молний – жёлтый, оранжевый, красный, белый или голубой. Время жизни шаровой молнии – около 20 секунд. После она либо уходит с потоком воздуха, либо взрывается, либо гаснет.