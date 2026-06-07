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До 100 метров и разных цветов: учёный рассказал, какими бывают шаровые молнии

Шаровые молнии бывают размером от 20 сантиметров до 100 метров и имеют сразу несколько основных цветов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Фото: ПАИ

Академик пояснил, что шаровая молния появляется после удара линейной молнии. Чаще всего это может случиться летом во время грозы. Линейная молния ударяет в землю, заряд переходит в почву, порождая шаровую молнию, которая состоит из горячего газа или пара, оксидной оболочки и заряда.

Основные цвета таких молний – жёлтый, оранжевый, красный, белый или голубой. Время жизни шаровой молнии – около 20 секунд. После она либо уходит с потоком воздуха, либо взрывается, либо гаснет.

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