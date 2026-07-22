Министр образования региона отметил высокий уровень организации ЕГЭ в Псковской области

17:27, 22 июля 2026, ПАИ

Единый государственный экзамен в Псковской области в 2026 году прошёл на высоком организационном уровне, без нарушений регламента и технических сбоев. Об этом заявил министр образования региона Александр Сорокин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 июля.

Министр образования выразил благодарность всем, кто был причастен к проведению государственной итоговой аттестации: руководителям и организаторам пунктов проведения экзаменов, техническим специалистам, членам государственной экзаменационной комиссии, общественным наблюдателям, а также правоохранительным органам и системе здравоохранения.

Особую признательность министр адресовал строителям, которые на период экзаменов прекращали шумные работы в зданиях, где проходила аттестация. По его словам, такие договорённости достигаются ежегодно, что позволяет создать комфортную и спокойную атмосферу для выпускников.

Александр Сорокин подчеркнул, что в этом году региону было сложнее из‑за перехода на новую операционную систему Linux при проведении ЕГЭ. Однако после успешной апробации все экзамены прошли гладко, и теперь Псковская область делится своим опытом с другими регионами. Он также отметил, что в этом году регионе не было ни одного удалённого с экзамена и ни одного нарушения порядка, что подтверждает высокую дисциплину участников и чёткую работу всех служб.