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Общество

Всероссийское голосование за объекты благоустройства подходит к концу

Близится завершение голосования за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Все желающие ещё могут успеть проголосовать до 12 июня, сообщили ПАИ организаторы.

Иллюстрация: организаторы

В ходе голосования можно выбрать территории, которые благоустроят в 2027 году, а также дизайн-проекты общественных пространств.

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие», – ранее отмечал президент России Владимир Путин

Напомним, 21 апреля глава государства Владимир Путин объявил о начале очередного сезона реализации проектов развития городской среды. Он напомнил, что в прошлом году в конкурсе приняло участие более 1,6 тысячи муниципальных образований, в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллиона граждан. Проголосовать может каждый, кому исполнилось 14 лет, на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru либо с помощью волонтёров, которых легко узнать по экипировке с символикой проекта.

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