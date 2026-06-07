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Общество

Жаркая погода с дождём ожидает жителей Псковской области в начале следующей недели

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области в понедельник, 8 июня. Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России

Фото: ПАИ. Андрей Степанов

Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 граудсов, а днём – от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление низкое.

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