«Лягушки» в Москве: известный писатель Мо Янь станет зрителем на спектакле Псковского драмтеатра

15:21, 07 июня 2026, ПАИ

Спектакль Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина «Лягушки» в Театре на Таганке 10 июня посетит сам автор – живой классик китайской литературы, лауреат главных литературных премий Китая и мира, нобелевский лауреат Мо Янь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Псковский театр драмы первым в мире осуществил постановку романа «Лягушки», принёсшего писателю главную литературную награду Китая – премию имени Мао Дуня. В 2023 году в театре организовали «Мо Янь фест», писатель не смог приехать лично, но посмотрел видеозапись спектакля и был глубоко тронут. «С тех пор он не раз вспоминал нашу постановку в интервью, и для нас большая честь, что теперь он увидит её вживую», – отметили в пресс-службе.

Визит Мо Яня в Россию связан с премьерой спектакля «Устал рождаться и умирать» в Александринском театре.

Напомним, 9–14 июня Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина выступит на сцене Театра на Таганке в Москве с программой из пяти спектаклей: «Маленькие трагедии» (режиссёр Гульназ Балпеисова), «Лягушки» (режиссёр Никита Кобелев), «Зойкина квартира» (режиссёр Сергей Потапов), «Каинова печать» (режиссёр Тимур Кулов) и «Битва жизни» (режиссёр Андрей Гончаров).

Гастроли приурочены к 120-летнему юбилею театра и проходят в рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» ФГБУК «Росконцерт».