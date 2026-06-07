Фонд «Земляки» и ЕР помогли многодетной семье из Порхова после пожара
Фонд взаимопомощи «Земляки» оказал адресную помощь многодетной семье, у которой полностью сгорел дом в Порховском районе. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.
Он подчеркнул, что семья не опустила руки и приняла решение заказать готовый дом, чтобы как можно скорее восстановить жильё и вернуться к нормальной жизни. И в такой ситуации особенно важна поддержка. За счёт средств фонда приобретели песчано-гравийные материалы, необходимые для подготовки основания под строительство, а также оплатили услуги перевозчика для доставки груза.
«Спасибо всем, кто помог и продолжает помогать семье! Наш фонд тесно сотрудничает с партией «Единая Россия» и правозащитным юрцентром «Земляки». Три организации объединяют усилия, чтобы поддерживать нуждающихся: от покупки лекарств и дров до реабилитации, строительства жилья и отстаивания интересов людей в судах. Забота о каждом является одним из приоритетов Народной программы партии, над наполнением которой мы работаем вместе с жителями Псковщины», – заключил Александр Козловский.
Отметим, что Народная программа партии «Единая Россия» – это масштабный документ, который определяет ключевые направления работы партии на длительный период. Это перечень обязательств партии перед гражданами, в котором зафиксированы цели и конкретные шаги к улучшению жизни, которые должны быть реализованы при участии депутатов, правительства и региональных властей.
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