Символ памяти и гордости: торжественная церемония поднятия флага к 82-й годовщине освобождения Пскова

14:22, 23 июля 2026, ПАИ

Торжественная церемония поднятия флага в рамках празднования 82-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков прошла сегодня, 23 июля, на аллее Победы. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Видеозаписи здесь и далее: телеканал «Первый Псковский»

Сегодня, в День города Пскова, поднятие флага на 50-метровом флагштоке проходит впервые. На постоянной основе на флагштоке будет размещён флаг России.

В ходе церемонии глава региона Михаил Ведерников поздравил жителей города с 82-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1123-летием с момента первого упоминания города в летописи. Он отметил, что идея установки флагштока принадлежит главе города Борису Елкину: «Это очень важно, потому что российский флаг объединяет все наши семейные ценности, великую историю, наши традиции и культуру всех народов, которые живут на территории страны. Очень символично, что сегодня, в День города, почётное право поднять флаг было предоставлено участнику СВО вместе с его многодетной семьёй».

По словам самого участника СВО Александра Корушкина, для него стало большой честью поднять флаг РФ в своём любимом городе. Глава Пскова в свою очередь выразил уверенность, что это место станет новой точкой притяжения и одним из символов города.

В мероприятии также приняли участие сенатор РФ Алексей Наумец, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, представители силовых структур, общественных организаций, участники отряда содействия обороне и безопасности «Дружина», военно-патриотического центра «Патриот», центра военно-патриотического воспитания «Воин», кадетский корпус.

Напомним, что флагшток высотой 50 метров был установлен по инициативе администрации Пскова. Флаг, размещённый на нём, станет хранителем исторической памяти и текущих событий. По задумке властей, флагшток станет вторым по высоте после конструкции в Санкт-Петербурге, на нём будут поднимать флаги в зависимости от памятных дат: в будни – полотнище поменьше, в праздничные – побольше, чтобы снизить износ.

Так, на нём может быть размещён флаг Пскова, Псковской области, копия Знамени Победы, флаг Воздушно-десантных войск и так далее.