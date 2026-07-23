«Любовь в Пскове витает в воздухе»: в городе началась история любви главных героев фильма «Я делаю шаг»

14:41, 23 июля 2026, ПАИ

История любви актёров Анастасии Талызиной и Сергея Новосада началась в Пскове – на съёмочной площадке фильма «Я делаю шаг», рассказала режиссёр Ольга Акатьева на встрече со зрителями в парклете «Эфир» Псковского агентства информации.

«Любовь в Пскове витает в воздухе», – отметила Ольга Акатьева.

Фильм снимался с финальной сцены, когда между героями уже вовсю полыхала любовь, поэтому знакомство Анастасии и Сергея началось с «рабочего» поцелуя. «Мы поцеловались первый раз в кадре, а после этого возникла прекрасная идея – погулять. Это было зимой в Пскове – очень красивом городе, очень романтичном и очень снежном. Мы катались с горки, Сережа ловил меня, никого не было на улицах, – рассказывала Анастасия в одном из своих интервью. – Мы не хотели торопиться. И только после съёмок, когда вернулись в Москву, поняли, что не хотим быть друг без друга».

Пара поженилась в 2024 году.

Напомним, что в 2023 году картина «Я делаю шаг» стала фильмом-открытием IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.

Две трети съёмок фильма проходили на территории Псковской области: в кадр попали псковские улицы, парки, набережная реки Великой. Основной площадкой стала старейшая школа № 1 Пскова.

По сюжету фильма герой, выпускник педагогического института, планирует начать трудовую карьеру в престижном московском лицее. Однако ему приходится вернуться в родную псковскую школу.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.