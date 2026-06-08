«Псковского Рокфора» задержали росгвардейцы
Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
6 июня около 13:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 26-летнего местного жителя, который пытался похить десять упаковок сыра.
По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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