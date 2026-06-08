«Псковского Рокфора» задержали росгвардейцы

09:39, 08 июня 2026, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

6 июня около 13:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 26-летнего местного жителя, который пытался похить десять упаковок сыра.

По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.