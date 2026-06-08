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ФК «Луки-Энергия» обыграл «Муром» и вышел на второе место в лиге

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на своём поле обыграл «Муром» со счётом 2:1 в 11-м туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба клуба

Великолучане рано открыли счёт, забив гол на третьей минуте встречи – отличился Валентин Андямов. «Муром» ответил в начале второго тайма усилиями Аликади Саидова. Победный мяч за две минуты до конца основного времени в сетку ворот гостей отправил Джамал Дибиргаджиев.

Серия подопечных Михаила Сальникова без поражений продлилась до десяти игр. Команда занимает втрое место в турнирной таблице, уступая только петербургскому «Динамо».

В следующем туре 13 июня «Луки-Энергии» предстоит гостевая встреча со смоленской «Искрой», идущей на 12-м месте в таблице. Начало матча в 17:00.

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