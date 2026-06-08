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Псковский защитник Ягодкин забил победный гол в матче Второй лиги

Псковский защитник Арсений Ягодкин, выступающий за нижегородскую «Волну», забил победный гол в выездном матче против «Рязани» во Второй лиге дивизиона «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Арсений Ягодкин. Фото: пресс-служба «Волны»

Гол Ягодкина головой со стандарта после подачи на 25-й минуте встречи стал единственным в игре. «Волна» обыграла «Рязань» со счётом 1:0, одержав шестую победу подряд и укрепившись на втором месте в турнирной таблице. Нижегородцы уступают только тамбовскому «Спартаку».

Для Ягодкина это второй гол в нынешнем сезоне Второй лиги в шести играх. Первый мяч он забил в выездной игре с «Орлом» 8 мая.

Арсений Ягодкин перешёл из «Динамо-Вологды» в «Волну» по окончании прошлого сезона. В первых пяти играх в составе новой команды он на поле не появлялся, но, получив такую возможность в домашней игре с «Родиной-3», закрепился в стартовом составе. С тех пор нижегородский клуб пропустил всего один мяч в шести матчах.

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