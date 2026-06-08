Псковская легкоатлетка Спиридонова пропустила «День прыжков» из-за спазма

10:32, 08 июня 2026, ПАИ

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова пропустила всероссийские соревнования «День прыжков», которые прошли в Москве. Об этом спортсменка сообщила в личном телеграм-канале.

Во время майских сборов у псковички произошёл спазм в области лопатки. Несмотря на это, она выступила на «Кубке Сочи», а затем приняла решение взять перерыв, чтобы восстановиться.

«На сегодняшний день спазм в лопатке ушёл, и мы уже провели первую полноценную техническую тренировку. После каждой тренировки теперь уделяю ещё больше времени восстановлению спины», – отметила Спиридонова.

Спортсменка добавила, что старается набрать форму к Кубку России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Чебоксарах с 18 по 21 июня. «Очень надеюсь, что здоровье позволит это сделать», – заключила прыгунья в высоту.

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