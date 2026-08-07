Результат налицо: ветераны СВО из Псковской области – о переходе от любительского спорта к профессиональным стартам

18:02, 07 августа 2026, ПАИ

Ветераны СВО поделились опытом перехода от любительских тренировок к участию в официальных турнирах и рассказали на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 7 августа, как поддержка организаторов помогает им не только соревноваться, но и открывать для себя новые горизонты.

Ветеран СВО, спортсмен Алексей Фомичёв, который занимается адаптивным спортом уже второй год, отметил, что толчком к выходу на профессиональный уровень становится видимый результат. По его словам, когда спортсмен и тренер ощущают прогресс в тренировках, приходит уверенность в своих силах.

Алексей Фомичёв подчеркнул, что важно не останавливаться на тренировках, а пробовать свои силы на соревнованиях. За два года он и его товарищи по команде участвовали в кубках в Гатчине в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, Великих Луках и Новгороде.

Ветеран СВО, спортсмен Дмитрий Припихайло обратил внимание на то, что каждая поездка на соревнования даёт не только спортивный опыт. Он поблагодарил организаторов, в том числе фонд «Защитники Отечества», за возможность посещать на экскурсиях музеи и памятные места. По его словам, это важная часть мероприятия, которая позволяет участникам знакомиться с историей и культурой разных регионов.