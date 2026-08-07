Псковский боксёр Кулаков не вышел на полуфинальный бой Спартакиады народов России из-за проблем с глазом

18:08, 07 августа 2026, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков не смог выйти на полуфинальный бой Спартакиады народов России в Челябинске из-за травмы глаза. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Вадим Голик.

Тренер рассказал, что проблемы с глазом начались ещё до приезда в Челябинск.

«Мы обследовались в Пскове – у нас ничего не нашли. Но глаз начал тревожить, опухать. Обратились сегодня утром в больницу, там вытянули какой-то пластмассовый осколок из глаза. Два раза обращались у нас – там лекарства выписывали и ничего не обнаружили. Причём мы обращались в две инстанции. И никакого результата. А здесь парень сразу обследовал и нашёл», – пояснил Голик.

По словам наставника, спортсмен обеспечил себе бронзовую медаль соревнований.

«Мы перед предварительным боем сидели и решали: выходить или нет. Хотели ещё в том бою сняться, но не стали. Бронзой он обеспечен. Он сейчас в очень хорошей форме. Выглядел здесь на этом фоне очень хорошо», – приводит слова Голика корреспондент ПАИ.

В полуфинале в весовой категории до 71 килограмма Кулаков должен был встретиться с Изновром Зайпулаевым из Чечни. До этого он выиграл два предварительных боя решением судей у Орхана Каримова из Волгоградской области и Ахмадшоха Махмадшоева из Челябинской области.

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