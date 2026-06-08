Пскович стал бронзовым призёром Большой Московской регаты

11:49, 08 июня 2026, ПАИ

Псковский спортсмен Артемий Усанов выиграл бронзу на 65-й Большой Московской регате, которая прошла на гребном канале в Москве. Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.

Усанов завоевал бронзу в гонке восьмёрок с рулевым на 2 000 метров среди юношей в одном экипаже с петербургскими гребцами. Спортсмены уступили лишь командам из Липецкой области.

Большая Московская регата – одно из крупнейших и старейших ежегодных соревнований по академической гребле в России. В этом году турнир проводился в 65-й раз и носил статус «Кубок сильнейших спортсменов». В соревнованиях участвовали более 1 300 спортсменов из разных стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан и другие.

Псковскую область на этих стартах представляли Семён Яганов и Артемий Усанов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».