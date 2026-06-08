Братских народов союз вековой

11:38, 08 июня 2026, ПАИ

На этой неделе наша страна отмечает свой день рождения. 12 июня, День России – один из самых точных символов в нашем государственном календаре.

В прошлое ушли споры о смысле этого праздника, о том, что он не приживется, потому что непонятно его содержание. К слову, разговоры эти поддерживали те, кто сейчас оказался за пределами России, сбежав шумно или, наоборот, тихонечко.

Символ – это ведь не просто красивый знак. Это концентрат смысла. Трёхцветный флаг, слова гимна, уходящие в небо купола, леса, поля, реки, моря, дети на игровой площадке, русский язык и культура – «это всё моё, родное», понятное и очевидное от Калининграда и Пскова до Владивостока и Хабаровска. Или еще дальше, за пределы границ страны.

В 2026 году у Дня России есть дополнительное измерение. Владимир Путин объявил этот год Годом единства народов России. «У нас уникальная страна. И поэтому мы должны делать всё для того, чтобы укреплять нашу общность, наше единство, гражданскую и национальную, а значит, и государственную, общероссийскую идентичность», – говорил глава государства.

Общероссийская гражданская идентичность – понятие, которое на первый взгляд выглядит как бюрократический оборот или термин из учебника по политологии. Но только на первый. На самом деле, за ним стоит нечто принципиальное: способность 190 народов и народностей чувствовать себя частью одного целого, не теряя при этом своего лица.

Российскую идентичность принято атаковать. Не в переносном смысле – буквально: её размывают, дискредитируют, пытаются заменить набором претензий и комплексов. Тем, кто хочет ослабить Россию, выгоднее всего сначала ослабить её внутреннее сцепление – убедить людей, что у них нет ничего общего, что в одной стране они живут по недоразумению.

История даёт ответ на подобные попытки. «Во времена Смутного времени именно глубинная Россия встала на защиту Москвы <...>, чтобы освободить её от иностранных захватчиков, а значит, защитить Россию как единое государство для всех, кто проживает на этой территории», – однажды сказал президент. То же самое – в 1812-м, в 1941-м. Враг всегда приходил объединённым желанием взять. Мы держались силой желания сохранить – общую землю, общую память, общих детей.

По традиции, которую президент соблюдает неизменно, 12 июня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца вручаются золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и знаки лауреатов государственных премий. Учёные, врачи, мастера производства, деятели культуры – те, чьим трудом и талантом страна живёт и развивается.

«Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране», – сказал Путин на одной из церемоний.

Символ становится живым, когда за ним стоит человек. Поэтому День России – это ещё и день людей. Людей, которые несут знамя своего Отечества. На заводе в Великих Луках. В школе в Кунье. В Псково-Печерской обители. В музее в Пскове. На передовой – в зоне СВО. Везде, где бы они ни оказались.