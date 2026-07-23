Сергей Краус: Для документального кино вольная трактовка фактов – это враньё
В документальном кино, в отличие от игрового, недопустима вольная трактовка фактов, а любое отступление от достоверности является враньём. Об этом заявил российский кинорежиссёр-документалист Сергей Краус во время круглого стола в медиацентре ПАИ, который прошёл рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 23 июля.
«В игровом кино обычно историки говорят с улыбкой: «Ну, киношники там фантазировали». Но зато как, чертяки! У нас другая история <...> То, что в игровом кино называется вольной трактовкой фактов – «Мы художники, мы так видим», – в документальном кино – это враньё», – сказал Краус. По его словам, в игровом кино важны люди, драма и эмоции, и с ними любая тема может стать интересной зрителю, тогда как документалисты должны быть актуальными и достоверными.
Режиссёр подчеркнул, что выбор единственной точки зрения в документальном кино невозможен. «Ужас заключается в том, что точек зрения на любое событие огромное количество. Невозможно автору фильма выбрать какую-то одну единую точку зрения», – пояснил он.
Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.
Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.
Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.
ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».
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