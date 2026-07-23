Продюсер Наталья Спиридонова: Без эмоций исторического фильма не получится

15:09, 23 июля 2026, ПАИ

Без эмоционального отношения к герою невозможно снять качественный исторический документальный фильм, поскольку эмоция должна передаться зрителю. Об этом заявила продюсер Наталья Спиридонова во время круглого стола, который прошёл в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 23 июля.

«Без эмоций фильма не будет. Эмоция обязательно должна передаться зрителю. А её можно словить только тогда, когда изучаешь документы, письма, воспоминания, мемуары», – сказала Спиридонова.

По её словам, любовь к герою рождается из изучения первоисточников. Именно благодаря погружению в документы, по её мнению, возникает живое ощущение героя, его переживаний и мотивов.

Продюсер отметила важность сделать такой финал, который оставил бы после себя послевкусие: «Обязательно финал надо как-то вывести так, чтобы какое-то осталось послевкусие, что-то такое, что остаётся с человеком».

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».