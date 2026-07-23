Ургант считает, что Псков можно «носить на руках»

15:23, 23 июля 2026, ПАИ

Псков – светлый и чистый город, который можно «носить на руках», а его многовековая история сопоставима с петербургской, только во много раз старше. Об этом актёр театра и кино Андрей Ургант сказал в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 23 июля.

«Воспоминания самые светлые. Особенно из советского времени. Встретил город замечательно – дождиком. Но к этому нам не привыкать, – рассказал актёр. – Моя супруга за рулём, и она вчера смешно вспоминала, что не было случая, чтобы я приехал в Псков и не пошёл бы проливной дождь. Он пошёл, всё в порядке. Но зато сегодня солнце».

По его словам, он живёт в прекрасном отеле. «Был завтрак, прозвучала музыка Beatles, какая-то джазовая классика, и мне так сразу стало хорошо, – отметил Андрей Ургант. – Город светлый, хороший, чистый – и не потому, что шёл дождь, который вымыл тротуары, а потому что, видимо, люди ухаживают за городом. Это всегда чувствуется».

«Этот город можно на руках носить, он же крошечный. Он как Санкт-Петербург, только старше во много раз, – подчеркнул актёр. – Здесь многовековая история, каждый камень нам рассказывает про то, как наша огромная страна приобретала очертания. Это всё страницы величайшей истории нашей культуры».

Напомним, что 25 июля в 17:00 в парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт творческая встреча с актёром театра и кино, телеведущим Андреем Ургантом. Регистрация на встречу уже завершена. Трансляцию творческой встречи можно будет посмотреть на сайте ПАИ и в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».