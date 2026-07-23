Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ургант считает, что Псков можно «носить на руках»

Псков – светлый и чистый город, который можно «носить на руках», а его многовековая история сопоставима с петербургской, только во много раз старше. Об этом актёр театра и кино Андрей Ургант сказал в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 23 июля.

Андрей Ургант. Фото: ПАИ

«Воспоминания самые светлые. Особенно из советского времени. Встретил город замечательно – дождиком. Но к этому нам не привыкать, – рассказал актёр. – Моя супруга за рулём, и она вчера смешно вспоминала, что не было случая, чтобы я приехал в Псков и не пошёл бы проливной дождь. Он пошёл, всё в порядке. Но зато сегодня солнце».

По его словам, он живёт в прекрасном отеле. «Был завтрак, прозвучала музыка Beatles, какая-то джазовая классика, и мне так сразу стало хорошо, – отметил Андрей Ургант. – Город светлый, хороший, чистый – и не потому, что шёл дождь, который вымыл тротуары, а потому что, видимо, люди ухаживают за городом. Это всегда чувствуется».

«Этот город можно на руках носить, он же крошечный. Он как Санкт-Петербург, только старше во много раз, – подчеркнул актёр. – Здесь многовековая история, каждый камень нам рассказывает про то, как наша огромная страна приобретала очертания. Это всё страницы величайшей истории нашей культуры».

Напомним, что 25 июля в 17:00 в парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт творческая встреча с актёром театра и кино, телеведущим Андреем Ургантом. Регистрация на встречу уже завершена. Трансляцию творческой встречи можно будет посмотреть на сайте ПАИ и в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






23 июля 2026

Эксперты предупредили о мошеннических схемах «списания долгов»
23 июля 2026

Алексей Герман – младший: Школьникам всегда интереснее поболтать о девочках, чем посмотреть «Чайку»
23 июля 2026

Заслуженный артист РФ Владимир Литвинов: Я даже завидую зрителям кинофестиваля «Западные ворота»
23 июля 2026

Алексей Герман – младший: На старте лучше быть сыном известного режиссёра, чем детдомовцем
23 июля 2026

Схема движения автобусов маршрута №6 изменится в Пскове 24 июля
23 июля 2026

Врачи спасли псковскую школьницу с наследственной патологией сердца
23 июля 2026

«Блокадный зоопарк»: на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове рассказали о подвиге во времена ВОВ
23 июля 2026

Алексей Герман – младший: Псков в прекрасной форме, здесь уютно и комфортно

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...