Документалисты часто открывают новые для историков источники – председатель правления РИО

15:13, 23 июля 2026, ПАИ

Документалисты в работе над фильмами нередко открывают новые даже для профессиональных историков источники и сюжеты, которые позднее становятся основой для более широких исторических исследований. Об этом заявил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев во время круглого стола, который прошёл в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 23 июля.

«Я хотел бы сделать такой реверанс в сторону документалистов, которые в работе над своими фильмами нередко открывают новые даже для профессиональных историков источники, новые сюжеты, которые позднее прорастают и в книги, и в какие-то более широкие уже исторические исследования», – сказал Гагкуев.

По его словам, сам факт того, что это происходит, свидетельствует о добросовестном подходе документалистов к исследованиям. «Фактически любой хорошо сделанный документальный фильм – это такое мини-исследование, на полях которого вырастает и что-то большее», – подчеркнул он.

Он привёл в пример фильм «Блокадный зоопарк», снятый при поддержке фонда «История Отечества». «Сюжет мало известный для большинства граждан нашей страны. Тем не менее это потрясающая история. И вместе с художественным фильмом, мне кажется, очень хорошо в паре они сыграли. Не случайно такая популярность и в обществе. Показ документального фильма предшествовал нередко показу художественного фильма», – отметил Гагкуев, добавив, что в совокупности это способно давать хороший эффект.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».