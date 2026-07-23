Елена Синёва: Допобразование в школе может стать основой для будущей профессии

14:57, 23 июля 2026, ПАИ

Дополнительное образование в школе может стать не просто увлечением, но и основой для будущей профессии. Об этом заявила директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва в эфире программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), где она выступила в качестве ведущей.

Гостья радиоэфира, член родительского комитета школы № 2 Пскова Евгения Смирнова рассказала, что её сын сначала посещал театральную студию, а затем переключился на спорт, и это было его осознанным выбором. «Самое главное, чтобы ребёнок был при деле, чтобы его жизнь была чем-то занята и чтобы он не тратил её напрасно», – отметила Смирнова.

Она также подчеркнула, что важно давать детям возможность пробовать разные кружки, чтобы они могли найти своё призвание.

«Дополнительное образование может дать в дальнейшем профессию ребёнку – не просто любимое дело, хобби, а даже самую настоящую профессию, с которой ты будешь жить и пройдёшь всю свою жизнь», – сказала Синёва. Она также посоветовала родителям не держать детей в кружках, если им там некомфортно, а предлагать альтернативу.

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.