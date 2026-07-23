Руслан Гагкуев: Документальное кино – действенный инструмент исторического просвещения

15:01, 23 июля 2026, ПАИ

Документальное кино является действенным инструментом исторического просвещения и формирования общероссийской исторической грамотности. Об этом заявил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев во время круглого стола, который прошёл в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».

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«Мы в Российском историческом обществе, в фонде «История Отечества» уделяем этому направлению большое внимание не случайно, потому что считаем это действенным инструментом исторического просвещения. А историческое просвещение – это наша главная цель, главный инструмент, с помощью которого мы ведём формирование общероссийской исторической грамотности», – сказал Гагкуев.

Он отметил, что документальные фильмы должны рассказывать о наиболее значимых для исторической памяти сюжетах, при этом открывая новые грани в уже известных темах. «Главное, что об историческом документальном кино хотелось бы сказать, – конечно, они должны опираться на хорошую документальную основу», – сказал Гагкуев.

Председатель правления Российского исторического общества обратил внимание, что документалисты, которых поддерживает фонд «История Отечества», действительно очень добросовестно подходят к исследованиям. «Фактически любой хорошо сделанный документальный фильм – это такое мини-исследование, на полях которого вырастает и что-то большее», – подчеркнул председатель правления РИО.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».