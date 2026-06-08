Псковичи выиграли Петровский гребной марафон на лодке «Дракон»

13:54, 08 июня 2026, ПАИ

Псковичи стали победителями Петровского гребного марафона на десятиместной лодке «Дракон» в своём классе. Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»

















В абсолютном зачёте псковский экипаж в составе Виталия Любимова, Михаила Егорова, Алексея Алексеева, Светланы Дроздовой, Ивана Елизарова, Алексея Лаврентьева, Юлии Ивановой, Ольги Фёдоровой, Александра Папинка, Георгия Пакулина и Татьяны Лаврентьевой занял 83-е место из 801.

Псковичи преодолели дистанцию 68 километров по Неве.

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