Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу в формате 6 x 6, который прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации футбола.
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Фото: Елена Костюкович
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Фото: Елена Костюкович
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Фото: Елена Костюкович
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Фото: Елена Костюкович
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Фото: Елена Костюкович
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Фото: Елена Костюкович
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Фото: Елена Костюкович
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Фото: Елена Костюкович
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Фото: Елена Костюкович
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Фото: Елена Костюкович
В финальном турнире участвовало восемь команд. По итогам первое место заняла команда «Луки-Энергия-2», выигравшая в финале со счётом 5:1 у псковской «Стрелы», занявшей второе место. Тройку лидеров замкнул великолукский «Титан», выигравший в малом финале у команды «Лонк» также из Великих Лук – 6:2.
В индивидуальных номинациях были отмечены великолучане Константин Саркин, Андрей Козлов, Сергей Агарёв и Елизар Мартыненко, также пскович Андрей Остренко из «Стрелы».
По итогам турнира «Луки-Энергия-2» представит Псковскую область в финальном этапе Всероссийских соревнований «Белые ночи», который состоится с 18 по 20 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец».
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