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Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу

Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу в формате 6 x 6, который прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации футбола.

  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
    Фото: Елена Костюкович
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
    Фото: Елена Костюкович
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
    Фото: Елена Костюкович
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
    Фото: Елена Костюкович
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
    Фото: Елена Костюкович
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
    Фото: Елена Костюкович
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
    Фото: Елена Костюкович
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
    Фото: Елена Костюкович
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
    Фото: Елена Костюкович
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу
    Фото: Елена Костюкович

В финальном турнире участвовало восемь команд. По итогам первое место заняла команда «Луки-Энергия-2», выигравшая в финале со счётом 5:1 у псковской «Стрелы», занявшей второе место. Тройку лидеров замкнул великолукский «Титан», выигравший в малом финале у команды «Лонк» также из Великих Лук – 6:2.

В индивидуальных номинациях были отмечены великолучане Константин Саркин, Андрей Козлов, Сергей Агарёв и Елизар Мартыненко, также пскович Андрей Остренко из «Стрелы».

По итогам турнира «Луки-Энергия-2» представит Псковскую область в финальном этапе Всероссийских соревнований «Белые ночи», который состоится с 18 по 20 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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